SAT.1Staffel 5Folge 104
Folge 104: Voll auf die Zwölf

22 Min.Ab 12

Vermessungsingenieur René und seine neue Flamme Steffi werden am hipsten Nachtclub der Stadt von Türsteher Ivan schnöde abgewiesen. Steffi ist in dem Irrglauben, dass René boxen kann. Sie verlangt von ihm, dass er Ivan zu einem Kampf herausfordert und dem Schwergewicht zeigt, was eine Harke ist. Dabei hat René nur vor Steffi angegeben und vom Boxen keine Ahnung. Der Vermessungsingenieur trainiert für den Kampf seines Lebens. Allen Gefahren zum Trotz steigt er in den Ring.

