Mein dunkles Geheimnis
Folge 108: Vergeben, nicht vergessen
23 Min.Ab 12
Nach der Begegnung mit einem Unbekannten in einem Supermarkt entwickelt der 63-jährige Hermann Symptome einer Demenz. Seine Tochter Martina hat vor, mit ihrem Freund in die USA auszuwandern. Nun stehen die Zukunftspläne der Automechantronikerin auf dem Spiel. Nach dem Besuch des Unbekannten in der gemeinsamen Autowerkstatt ist Hermann wieder geistig verwirrt. Und die 30-Jährige will herausfinden, womit der Fremde ihrem Vater dermaßen zusetzt.
