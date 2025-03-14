Mein dunkles Geheimnis
Folge 115: Im Bann des Bösen
23 Min.Ab 12
Sekretärin Silvia begreift nicht, was plötzlich in ihre Freundin und Mitbewohnerin Annika gefahren ist. Die sonst so zuverlässige und zurückhaltende junge Frau schleppt einen unbekannten Mann ab, wirft ihre Kleider auf die Straße und lässt in einem Laden Schmuck mitgehen. Bevor sie ihr Leben ruiniert, wollen Silvia und Annikas Bruder Heiko sie nicht mehr aus den Augen lassen. In einem unbeobachteten Moment gelingt es Annika, das Haus zu verlassen ...
