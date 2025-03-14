Mein dunkles Geheimnis
Folge 118: Wer ist Franco?
23 Min.Ab 12
In das Haus von Versicherungskaufmann Gernot dringen zwei Schlägertypen ein und suchen nach einem Franco. Als Ehefrau Ellen mit gezogener Gaspistole aus dem Schlafzimmer kommt und die Männer vertreibt, ist Gernot alarmiert. Was hat Ellen mit diesem Franco zu tun? Ist er etwa ihr Liebhaber? Gemeinsam mit Freund Hagen entdeckt Gernot, dass seine Frau heimlich Kampfsport trainiert. Dann scheuchen die Männer in der Gartenlaube des Paares einen Fremden auf ...
