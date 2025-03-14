Mein dunkles Geheimnis
Folge 120: Wer ist Baby Marlons Mutter?
22 Min.Ab 12
Als Gärtnerin Flora gemeinsam mit ihrer Angestellten Rosi ein Findelkind in ihrem Gewächshaus findet, ist die Aufregung groß. Warum wurde das Baby ausgerechnet in Floras Gärtnerei abgelegt? Flora vermutet zunächst, dass ihr draufgängerischer Sohn Ivo der Vater des kleinen Marlon ist. Bei der Frage nach der Vaterschaft wird auch Ehemann Valentin auffallend nervös. Plötzlich ahnen die Gärtnerinnen, wer Baby Marlons Mutter ist und verfolgen ihre heiße Spur.
