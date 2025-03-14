Mein dunkles Geheimnis
Folge 50: Schwiegermutter in Not
22 Min.Ab 12
Tatjana (39) kann es nicht glauben, sie hat ihre Schwiegermutter Brigitte (65) beim gemeinsamen Einkaufsbummel beim Klauen erwischt. Als sie gerade ihrem Mann Michael (45) davon erzählen möchte, erleidet Brigitte jedoch einen Zusammenbruch. Aus Sorge nimmt die Familie die Oma mit nach Hause. Am darauffolgenden Tag erwischt Tatjana ein ihr fremdes Pärchen in Brigittes Schlafzimmer beim Sex. Was ist nur los mit der 65-jährigen Rentnerin?
