Die Hafenkanzlei: Gib mir meine Tochter zurück!Jetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 54: Die Hafenkanzlei: Gib mir meine Tochter zurück!
24 Min.Ab 12
Nicole (34) durchlebt die Hölle. Ihr Exmann hat die gemeinsame Tochter Klara (7) ohne ihr Wissen von der Schule abgeholt und ist mit ihr verschwunden. Das Ermittlerteam der Hafenkanzlei übernimmt den Fall und findet heraus, dass der Vater die Siebenjährige in die Türkei entführen will. Detektiv Fabian (42) und seine Kolleginnen Rieke (27) und Sophie (36) bleibt nicht viel Zeit, um Klara zu retten.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick