Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Die Hafenkanzlei: Gib mir meine Tochter zurück!

SAT.1Staffel 5Folge 54
Die Hafenkanzlei: Gib mir meine Tochter zurück!

Die Hafenkanzlei: Gib mir meine Tochter zurück!Jetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 54: Die Hafenkanzlei: Gib mir meine Tochter zurück!

24 Min.Ab 12

Nicole (34) durchlebt die Hölle. Ihr Exmann hat die gemeinsame Tochter Klara (7) ohne ihr Wissen von der Schule abgeholt und ist mit ihr verschwunden. Das Ermittlerteam der Hafenkanzlei übernimmt den Fall und findet heraus, dass der Vater die Siebenjährige in die Türkei entführen will. Detektiv Fabian (42) und seine Kolleginnen Rieke (27) und Sophie (36) bleibt nicht viel Zeit, um Klara zu retten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen