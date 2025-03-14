Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 61
23 Min.Ab 12

Schwere Diebstähle erschüttern die Spedition Ritter. Chef Mike (39) schikaniert seine Angestellten, darunter auch seine Ex-Frau und Disponentin Jenny (37). Als ein neuer Kollege in der Spedition als Lagerist anfängt, verliebt sich Jenny in ihn. Doch Lagerist Tom (38) hat etwas zu verbergen. Ist jenny wieder an den falschen Mann geraten? Oder hat der geheimnisvolle Kollege etwas mit den Diebstählen zu tun?

SAT.1
