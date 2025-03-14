Mein dunkles Geheimnis
Folge 93: Rosenkrieg
24 Min.Ab 12
Annabell und Tom haben sich auf Probe getrennt und leben gemeinsam mit Tochter Julia friedlich unter einem Dach. Bis Tom seiner Familie Ungeheuerliches zumutet: Ohne Vorwarnung zieht seine junge Geliebte Nelly mit ihrem Hündchen Sheila ein. Nachdem Nelly mit Klebeband das ganze Haus teilt und ihr Revier markiert, werden auch der Blondine üble Streiche gespielt. Ist Ehefrau Annabell im Rosenkrieg jedes Mittel recht?
