Mein dunkles Geheimnis
Folge 95: Denkzettel
22 Min.Ab 12
Bei einem kurzen Einkauf lässt Leonie ihr sieben Monate altes Baby allein im Auto zurück. Das Unfassbare geschieht: Als die junge Mutter aus dem Laden kommt, sind Baby und Auto weg. Die Polizei leitet eine Großfahndung ein. Das gestohlene Fahrzeug wird schnell sichergestellt. Doch Baby Mia bleibt spurlos verschwunden. Dann wird ein Augenzeuge gefunden: Ein Obdachloser hat gesehen, dass eine Frau die kleine Mia entführt hat. Leonie beschleicht ein ungeheuerlicher Verdacht.
