Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Nachtwache

SAT.1Staffel 5Folge 96
Nachtwache

NachtwacheJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 96: Nachtwache

23 Min.Ab 12

Klaus und Silke werden Opfer eines Serieneinbrechers, der eine wertvolle goldene Uhr bei ihnen stiehlt . Um ihre Reihenhaussiedlung wieder sicher zu machen, und dem Dieb die Uhr wieder abzujagen, gründet Klaus mit seinen Freunden Werner und Julius eine Nachbarschaftswache. Auf ihren Streifen durch die Siedlung ist niemand vor den Aushilfs-Sheriffs sicher. Bei dem Versuch den Täter auf frischer Tat zu ertappen, gerät plötzlich auch Julius' Frau Barbara ins Visier der Truppe.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen