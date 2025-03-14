Mein dunkles Geheimnis
Folge 98: Um jeden Preis
24 Min.Ab 12
Mama Bärbel kämpft um das Leben ihres schwerkranken Sohnes Sören. Doch sie kommt als Knochenmarkspenderin nicht in Frage. Der Vater des Sechsjährigen könnte ein geeigneter Spender sein. Bärbel ist nach einem One-Night-Stand schwanger geworden und hat ihren damaligen Urlaubsflirt Jonas nie wieder gesehen. Bärbels Schwester Melanie gelingt das schier Unmögliche: Sie findet Sörens Vater. Und plötzlich steht die Single-Frau vor einem Riesendilemma.
