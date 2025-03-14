Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Rapunzel

SAT.1Staffel 5Folge 99
Rapunzel

RapunzelJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 99: Rapunzel

23 Min.Ab 12

Die lange blonde Haarpracht ist das Kapital von Model Melanie. Umso schlimmer ist es, dass sie eines Morgens aufwacht und nur noch ein paar Fransen auf dem Kopf hat. Jemand hat ihre schönen Haare abgeschnitten! Melanie stürzt in eine Identitätskrise und versucht verzweifelt, den gemeinen Täter zu finden. Die junge Frau verdächtigt ihren eifersüchtigen Ex-Freund. Auch ihre missgünstige Modelkollegin Marie kommt in Betracht ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen