Imbiss der Superlative: das "Marie Curry" überzeugt auf ganzer LinieJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 12.07.2019: Imbiss der Superlative: das "Marie Curry" überzeugt auf ganzer Linie
44 Min.Folge vom 12.07.2019Ab 6
Andreas ist mit seinem Lokal "Marie Curry" der letzte Gastgeber beim großen Wochenfinale. Er will Koch-Profi Mike Süsser und seinen Gästen richtig einheizen. Im selbsternannten "schärfsten Imbiss des Saarlands" gibt es nicht nur mehr als 20 verschiedene Burger, sondern auch Saucen mit bis zu sechs Millionen Scoville. Beschert sein Konzept dem sympathischen Quereinsteiger den Wochensieg?