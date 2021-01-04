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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Edles Ambiente im "Restaurant 1687", Berlin

Kabel EinsFolge vom 04.01.2021
Edles Ambiente im "Restaurant 1687", Berlin

Edles Ambiente im "Restaurant 1687", BerlinJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 04.01.2021: Edles Ambiente im "Restaurant 1687", Berlin

44 Min.Folge vom 04.01.2021Ab 12

Zum Start der neuen Wochen geht es nach Berlin-Mitte. Kevin Falk ist Küchenchef im "Restaurant 1687" und er will nicht nur Mike Süsser, sondern auch seine Gastrokollegen mit gutem Essen begeistern. Das edle Ambiente schraubt die Erwartungen hoch, aber Kevin ist überzeugt, heute abzuliefern. Den goldenen Teller will er mit seinen Skills ins Herz der Hauptstadt holen!

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