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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Vereinsheimküche 2.0 im "The Serve"

Kabel EinsFolge vom 18.08.2021
Vereinsheimküche 2.0 im "The Serve"

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Folge vom 18.08.2021: Vereinsheimküche 2.0 im "The Serve"

44 Min.Folge vom 18.08.2021Ab 6

Die gebürtige Amerikanerin Leslie hat ihr Lokal direkt an einem Tennisclub. Wer jetzt nur schlichte Currywurst und Pommes erwartet, täuscht sich: Hier gibt es Vereinsheimküche 2.0, denn alles wird frisch gemacht und genau damit möchte die lebensfrohe 53-jährige Leslie natürlich beeindrucken. Ob ihr das auch gelingt?

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