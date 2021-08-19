"SCHICK ESSEN" in Essen - Ist der Name hier Programm?
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 19.08.2021: "SCHICK ESSEN" in Essen - Ist der Name hier Programm?
44 Min. Ab 6
Der erste Gast, den Chris "Wolli" Walter bei sich empfängt, heißt Mike Süsser. Vor Corona gab es das Lokal nämlich noch nicht und trotzdem stellt er sich dem Wettkampf. "SCHICK ESSEN" heißt sein Baby und genau das soll man hier auch können. Ob Liebe im Detail und große Ambitionen dem siegeshungrigen Gastronomen zum Sieg verhelfen?