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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Das "TROYKA" ist bereit für Großes

Kabel EinsFolge vom 03.09.2021
Das "TROYKA" ist bereit für Großes

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 03.09.2021: Das "TROYKA" ist bereit für Großes

44 Min.Folge vom 03.09.2021Ab 6

Großes Finale in Mönchengladbach und es geht zum Jüngsten der Runde: Marcel und sein "TROYKA" befinden sich noch in der Startphase ihrer gastronomischen Erfolgsgeschichte, so dass Profi Mike Süsser heute ein Pop-up-Restaurant besucht. Nebenan wird nämlich das zukünftige "TROYKA" gebaut, mit dem Marcel bald hoch hinauswill. Ob er sich heute schon den Goldener Teller sichern kann?

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