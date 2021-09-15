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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Gibt es im "Weinfuzzi" einen Punkte-Rausch?

Kabel EinsFolge vom 15.09.2021
Gibt es im "Weinfuzzi" einen Punkte-Rausch?

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Folge vom 15.09.2021: Gibt es im "Weinfuzzi" einen Punkte-Rausch?

44 Min.Folge vom 15.09.2021Ab 6

Bergfest in Rostock! Mit mediterraner Küche und Weinen soweit das Auge reicht, spekuliert Wolfgang im "Weinfuzzi" in Ribnitz-Damgarten auf den Wochensieg. Heute möchte der gelernte Hotelfachmann seinen Mitstreitern reinen Wein einschenken und zeigen, dass er den Platz auf dem Siegertreppchen verdient hat. Werden die Kollegen das genauso sehen?

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