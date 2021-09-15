Gibt es im "Weinfuzzi" einen Punkte-Rausch?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 15.09.2021: Gibt es im "Weinfuzzi" einen Punkte-Rausch?
44 Min.Folge vom 15.09.2021Ab 6
Bergfest in Rostock! Mit mediterraner Küche und Weinen soweit das Auge reicht, spekuliert Wolfgang im "Weinfuzzi" in Ribnitz-Damgarten auf den Wochensieg. Heute möchte der gelernte Hotelfachmann seinen Mitstreitern reinen Wein einschenken und zeigen, dass er den Platz auf dem Siegertreppchen verdient hat. Werden die Kollegen das genauso sehen?