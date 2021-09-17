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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Geht das "Restaurant Käthe" ab wie eine Rakete?

Kabel EinsFolge vom 17.09.2021
Geht das "Restaurant Käthe" ab wie eine Rakete?

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Folge vom 17.09.2021: Geht das "Restaurant Käthe" ab wie eine Rakete?

44 Min.Folge vom 17.09.2021Ab 6

Bühne frei für Andreas "Andy" und sein "Restaurant Käthe" in Rostock. Passend zum Bühnenprogramm gibt man hier deutsch-mediterrane Gerichte mit ungarischem Einschlag zum Besten. Andy will seine Kollegen heute demnach mit Kleinkunst und Kulinarik überzeugen. Werden er und sein Team abliefern - oder bleibt das ganz große Kino aus?

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