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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Feurige Spezialitäten im "Casa Azteca"

Kabel EinsFolge vom 29.09.2021
Feurige Spezialitäten im "Casa Azteca"

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Folge vom 29.09.2021: Feurige Spezialitäten im "Casa Azteca"

44 Min.Folge vom 29.09.2021Ab 6

Am dritten Tag der Taunus-Woche weht ein Hauch von Mexiko durch die hessische Landeshauptstadt: In Wiesbaden bietet die quirlige Sjusanna authentische mexikanische Küche in ihrem liebevoll gestalteten "Casa Azteca". Mit Salsas, Tacos und anderen feurigen Spezialitäten soll der Goldene Teller ihr gehören. Ob die Powerfrau ihn sich schnappen wird?

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