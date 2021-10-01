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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Außergewöhnliche Crossover-Küche im "Jungermann Gourmet"

Kabel EinsFolge vom 01.10.2021
Außergewöhnliche Crossover-Küche im "Jungermann Gourmet"

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Folge vom 01.10.2021: Außergewöhnliche Crossover-Küche im "Jungermann Gourmet"

44 Min.Folge vom 01.10.2021Ab 6

Der letzte Tag des Wettkampfs wird im Feinkostladen und Restaurant "Jungermann Gourmet" ausgetragen. Hier bietet Inhaber und Koch Lars neben ausgewählten Spezialitäten eine ausgeklügelte Crossover-Küche: Ohne Pfannen und Töpfe zaubert er experimentelle Kreationen mit Elementen aus der Molekularküche. Ein außergewöhnlicher Abschluss der Woche im Taunus!

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