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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Fehlt der Trierer "Wunderlampe" die Würze?

Kabel EinsFolge vom 04.10.2021
Fehlt der Trierer "Wunderlampe" die Würze?

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Folge vom 04.10.2021: Fehlt der Trierer "Wunderlampe" die Würze?

44 Min.Folge vom 04.10.2021Ab 6

Startschuss für die Lokalschlacht in Trier und Umgebung! Den Anfang macht der heutige Gastgeber und jüngster Kandidat der Runde Mustafa. Der sympathische Gastronom bringt ein Stück seiner Heimat an die Mosel: Mit authentischer orientalischer Küche will er sich in die Herzen von Profikoch Mike Süsser und den vier Mitstreitern kochen.

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