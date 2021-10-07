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Folge vom 07.10.2021: Wie kommt das neue "Moselgarten" bei der Konkurrenz an?
44 Min.Folge vom 07.10.2021Ab 6
Am vorletzten Tag in Trier und Umgebung geht es zu Jan. Erst vor wenigen Wochen eröffnete er sein Hotel und Restaurant "Moselgarten", in das er ganz viel Herzblut gesteckt hat. "So frisch wie möglich und so lecker wie denkbar!" lautet das Motto des gelernten Kochs. Ob sein Konzept den aktuellen Punktestand noch einmal ordentlich durcheinanderwirbeln können wird?