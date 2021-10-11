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Folge vom 11.10.2021: Wer steht im "marc kocht" in Erfurt wohl in der Küche?
44 Min.Folge vom 11.10.2021Ab 6
Der Startschuss der Woche in Erfurt fällt im "marc kocht", einem Bistro samt Kochschule! Mitten in der Altstadt Erfurts gelegen, bringt hier Inhaber Marc innovative Gerichte mit internationalen Einflüssen auf den Teller. Wird der Wochenerste die Messlatte heute schon hoch genug legen können?