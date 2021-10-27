Kann das Bistro "Adamz" diese Woche mithalten?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 27.10.2021: Kann das Bistro "Adamz" diese Woche mithalten?
44 Min.Folge vom 27.10.2021Ab 6
Zur Wochenmitte müssen sich Gastgeberin Nicole und ihr "Adamz" beweisen. Im Herzen des Bremer Flüsseviertels liegt ihr kleines Bistro, in dem jeder auf seine Kosten kommen soll. Nicoles Familienbetrieb legt besonderen Wert auf den engen Kontakt zu den Gästen, die sich hier deutsch-mediterrane Schmankerl schmecken lassen. Ob es heute Punkte regnen wird?