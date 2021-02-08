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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Wolkenlos": Schickes Beachrestaurant am Timmendorfer Strand

Kabel EinsFolge vom 08.02.2021
"Wolkenlos": Schickes Beachrestaurant am Timmendorfer Strand

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Folge vom 08.02.2021: "Wolkenlos": Schickes Beachrestaurant am Timmendorfer Strand

44 Min.Folge vom 08.02.2021Ab 6

Wochenstart am Timmendorfer Strand! Für Profikoch Mike Süsser und die Konkurrenz geht es in den nächsten fünf Tagen in den Norden des Landes. Den Anfang macht der junge, erfahrene Hotelier Christian Kermel mit seinem beeindruckenden Restaurant "WOLKENLOS". Ob ihm die hervorragende Lage noch ein paar Extrapunkte einbringen wird?

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