"KandelaR": Von spanischen Tapas zu deutschen KlassikernJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 10.02.2021: "KandelaR": Von spanischen Tapas zu deutschen Klassikern
44 Min.Folge vom 10.02.2021Ab 6
Heute wird der Prüfer zum Prüfling! Rainer Hinz ist nämlich nicht nur Geschäftsinhaber und Chefkoch seines Lokals, sondern auch IHK-Prüfer der Köchinnen und Köche. Profikoch Mike Süsser und seine Konkurrenz möchte er mit "Trendküche" und Fachwissen überzeugen. Ob das für den goldenen Teller reicht?