Regionale Küche im geschichtsträchtigen Restaurant "Butz"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 11.02.2021: Regionale Küche im geschichtsträchtigen Restaurant "Butz"
44 Min.Folge vom 11.02.2021Ab 12
Mit 22 Jahren besuchen die meisten Menschen die Universität oder stehen zumindest am Anfang ihres Berufslebens. Nicht so Sebastian Boye! Der junge Gastronom ist bereits Geschäftsinhaber seines Lokals "BUTZ", in dem traditionelle Gerichte neu interpretiert werden. Kann er den Profikoch Mike Süsser und seine Konkurrenz mit frischem Wind überzeugen?