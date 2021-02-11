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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Regionale Küche im geschichtsträchtigen Restaurant "Butz"

Kabel EinsFolge vom 11.02.2021
Regionale Küche im geschichtsträchtigen Restaurant "Butz"

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Folge vom 11.02.2021: Regionale Küche im geschichtsträchtigen Restaurant "Butz"

44 Min.Folge vom 11.02.2021Ab 12

Mit 22 Jahren besuchen die meisten Menschen die Universität oder stehen zumindest am Anfang ihres Berufslebens. Nicht so Sebastian Boye! Der junge Gastronom ist bereits Geschäftsinhaber seines Lokals "BUTZ", in dem traditionelle Gerichte neu interpretiert werden. Kann er den Profikoch Mike Süsser und seine Konkurrenz mit frischem Wind überzeugen?

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