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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Lübecker Wochenfinale im Restaurant "Amadeus"

Kabel EinsFolge vom 12.02.2021
Lübecker Wochenfinale im Restaurant "Amadeus"

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Folge vom 12.02.2021: Lübecker Wochenfinale im Restaurant "Amadeus"

44 Min.Folge vom 12.02.2021Ab 12

Großes Wochenfinale in der Lübeck-Woche! Helge Walter hat sich erst vor Kurzem gemeinsam mit seiner Frau den Traum der Selbständigkeit erfüllt und bietet nun gutbürgerliche Küche in gemütlicher Atmosphäre an. Klingt sympathisch, doch werden die strengen Mitstreiter ihren Quereinsteiger-Kollegen mit genügend Punkten belohnen? Der goldene Teller wartet!

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