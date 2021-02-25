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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Zum Brunnenbäck": Landgasthof mit deutsch-fränkischer Küche

Kabel EinsFolge vom 25.02.2021
"Zum Brunnenbäck": Landgasthof mit deutsch-fränkischer Küche

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Folge vom 25.02.2021: "Zum Brunnenbäck": Landgasthof mit deutsch-fränkischer Küche

44 Min.Folge vom 25.02.2021Ab 12

Seit November 2018 schwingt Gastronom Alexander "Alex" Fuchsbauer in seinem Lokal "Zum Brunnenbäck" die Kochlöffel! Moderne fränkische Küche mit mediterranen Einflüssen steht hier auf dem Programm und soll für glückliche Gesichter sorgen. Alex ist hochmotiviert und überzeugt, den goldenen Teller ins Städtchen Reichenberg holen zu können!

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