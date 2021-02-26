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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Tisch 7": moderne deutsche Küche

Kabel EinsFolge vom 26.02.2021
"Tisch 7": moderne deutsche Küche

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 26.02.2021: "Tisch 7": moderne deutsche Küche

44 Min.Folge vom 26.02.2021Ab 12

Zum große Wochenfinale geht es für den Profi Christian Lohse in die von Würzburg rund vierzig Kilometer entfernten Stadt Schweinfurt! Heute bittet Thomas Nüßlein zu Tisch, genauer gesagt zu "Tisch 7". Er kredenzt seinen Gästen eine moderne deutsche Küche mit einem leichten mediterranen Einfluss. Jeder Punkt zählt, denn heute entscheidet sich, wer als Wochensieger vom Platz gehen wird!

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