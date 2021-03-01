Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"959 Heidelberg": Mediterrane Küche auf gehobenem Niveau

Kabel EinsFolge vom 01.03.2021
"959 Heidelberg": Mediterrane Küche auf gehobenem Niveau

"959 Heidelberg": Mediterrane Küche auf gehobenem NiveauJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 01.03.2021: "959 Heidelberg": Mediterrane Küche auf gehobenem Niveau

44 Min.Folge vom 01.03.2021Ab 6

Wochenstart in der Mannheim- und Heidelberg-Runde! Los geht es für Profi Mike Süsser mitten im schönen Heidelberg. Der 35-jährige Koch und Geschäftsführer Tristan Brandt möchte mit seinem Restaurant "959 Heidelberg" begeistern. Ob sich das vornehme Ambiente auch in der Küche widerspiegelt?

Alle verfügbaren Folgen