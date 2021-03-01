"959 Heidelberg": Mediterrane Küche auf gehobenem NiveauJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 01.03.2021: "959 Heidelberg": Mediterrane Küche auf gehobenem Niveau
44 Min.Folge vom 01.03.2021Ab 6
Wochenstart in der Mannheim- und Heidelberg-Runde! Los geht es für Profi Mike Süsser mitten im schönen Heidelberg. Der 35-jährige Koch und Geschäftsführer Tristan Brandt möchte mit seinem Restaurant "959 Heidelberg" begeistern. Ob sich das vornehme Ambiente auch in der Küche widerspiegelt?