Deutsche bürgerliche Küche im "Rheinblick"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.03.2021: Deutsche bürgerliche Küche im "Rheinblick"
44 Min.Folge vom 03.03.2021Ab 6
An Tag drei führt es Profi Mike Süsser nach Waldsee ins Restaurant "Rheinblick". Knapp 40 Minuten von Heidelberg entfernt, möchte Geschäftsführerin Silke Heyer mit gutbürgerlicher Hausmannskost punkten. Die 34-Jährige ist eine echte Powerfrau und steht mit Leidenschaft hinter ihrem Lokal. Ob sie sich gegen ihre vier Mitstreiter durchsetzen kann?