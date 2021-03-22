Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Quetschekuche Stubb", Neustadt an der Weinstraße

Kabel EinsFolge vom 22.03.2021
"Quetschekuche Stubb", Neustadt an der Weinstraße

"Quetschekuche Stubb", Neustadt an der WeinstraßeJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 22.03.2021: "Quetschekuche Stubb", Neustadt an der Weinstraße

44 Min.Folge vom 22.03.2021Ab 6

Den gastronomischen Auftakt in der Pfalz macht Gastgeber Meinolf Sachse mit der "Quetschekuche Stubb". In seiner "Quetsche" werden nicht nur Gerichte auf den Teller, sondern auch Lächeln auf Gesichter gezaubert. Der gelernte Restaurantfachmann begeistert sowohl mit gutem Wein als auch mit regionalen Köstlichkeiten. Ob er den Nerv von Profi Mike Süsser und den Mitstreitern treffen wird?

Alle verfügbaren Folgen