"Burgschänke", KaiserslauternJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 24.03.2021: "Burgschänke", Kaiserslautern
44 Min.Folge vom 24.03.2021Ab 6
Zu Beginn seiner Karriere kam Leo Sievers im familiengeführten Betrieb "Burgschänke" noch nicht einmal an den Zapfhahn. Inzwischen ist er stolzer Geschäftsführer und greift nach den Sternen - oder wohl eher nach dem goldenen Teller! Mit solider pfälzischer Kost und viel Herzblut geht er an den Start. Ob es ihm gelingen wird, für zufriedene Mitstreiter zu sorgen und den Sieg einzufahren?