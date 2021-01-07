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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Lausebengel": Berliner Klassiker mal anders!

Kabel EinsFolge vom 07.01.2021
"Lausebengel": Berliner Klassiker mal anders!

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Folge vom 07.01.2021: "Lausebengel": Berliner Klassiker mal anders!

44 Min.Folge vom 07.01.2021Ab 12

Als charmanter Gastgeber will Janosch Thomsen im Restaurant "Lausebengel" an den Start gehen. Janosch ist in Kreuzberg aufgewachsen und kennt seine "Hood" in- und auswendig. Er weiß genau, was hier gut funktioniert und was nicht. Im "Lausebengel" werden klassische Gerichte modern interpretiert - Kreuzberg-Style versteht sich!

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