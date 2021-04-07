Im "Burghotel Pass" setzt man auf TraditionJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 07.04.2021: Im "Burghotel Pass" setzt man auf Tradition
44 Min.Folge vom 07.04.2021Ab 12
Theodor Pass ist Burgherr, nur sieht er nicht so aus: Er trägt die Hosenträger stramm, die Haare steil nach oben und fährt einen alten VW Bulli. Seit sechs Generationen ist das "Burghotel Pass" in Familienhand und nun ist Theo Chef. Neben Ritterrüstung und Familienwappen wirkt alles etwas in die Jahre gekommen. Das könnte allerdings täuschen, denn Theo und sein Team wissen zu überraschen! Der Kampf um den Goldenen Teller geht weiter.