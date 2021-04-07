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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im "Burghotel Pass" setzt man auf Tradition

Kabel EinsFolge vom 07.04.2021
Im "Burghotel Pass" setzt man auf Tradition

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 07.04.2021: Im "Burghotel Pass" setzt man auf Tradition

44 Min.Folge vom 07.04.2021Ab 12

Theodor Pass ist Burgherr, nur sieht er nicht so aus: Er trägt die Hosenträger stramm, die Haare steil nach oben und fährt einen alten VW Bulli. Seit sechs Generationen ist das "Burghotel Pass" in Familienhand und nun ist Theo Chef. Neben Ritterrüstung und Familienwappen wirkt alles etwas in die Jahre gekommen. Das könnte allerdings täuschen, denn Theo und sein Team wissen zu überraschen! Der Kampf um den Goldenen Teller geht weiter.

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