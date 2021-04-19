Das "Beef Kitchen" ist ein Beef- und BurgertempelJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 19.04.2021: Das "Beef Kitchen" ist ein Beef- und Burgertempel
45 Min.Folge vom 19.04.2021Ab 6
Wochenstart des Hamburger Gastro-Wettstreits: Heute verschlägt es den Profi Mike Süsser nach Apensen, ca. 40 Kilometer vor der Grenze der Hansestadt gelegen. Der fröhliche Gastgeber und gelernte Koch Michael Knirsch präsentiert dort mit nordischem Charme sein Restaurant "Beef Kitchen". Fleisch, Fleisch und noch mehr Fleisch ist hier das Gebot der Stunde. Die strenge Konkurrenz und Mike Süsser sind gespannt!