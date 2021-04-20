Im "Zimt & Koriander" gibts griechische Küche in kleinen HappenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 20.04.2021: Im "Zimt & Koriander" gibts griechische Küche in kleinen Happen
44 Min.Folge vom 20.04.2021Ab 6
Im schönen Hamburger Stadtteil Eimsbüttel befindet sich das "Zimt & Koriander", das Herzstück des heutigen Gastgebers Gilmas Vechmpi. Zwischen hübschen Altbauten und vielen Grünflächen bietet der gebürtige Grieche Tapas-Spezialitäten aus seiner Heimat an. Ob er damit bei der hungrigen Konkurrenz punkten und den goldenen Teller abstauben kann?