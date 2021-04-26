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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

In der "Landvogtei bei Geli" gibt es gutbürgerliches Essen

Kabel EinsFolge vom 26.04.2021
In der "Landvogtei bei Geli" gibt es gutbürgerliches Essen

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Folge vom 26.04.2021: In der "Landvogtei bei Geli" gibt es gutbürgerliches Essen

44 Min.Folge vom 26.04.2021Ab 6

Den Startschuss in Oberschwaben gibt die unkonventionelle Angelika "Geli" Schiffmann ab! Im "Landvogtei bei Geli" im Örtchen Dürnast, etwas außerhalb von Ravensburg, bietet sie schwäbische Hausmannskost an. Was sagen Mike Süsser und die Konkurrenten wohl zum Unikat Geli und ihrem bunten Reich voller Kuriositäten und Trödel?

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