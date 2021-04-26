In der "Landvogtei bei Geli" gibt es gutbürgerliches EssenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.04.2021: In der "Landvogtei bei Geli" gibt es gutbürgerliches Essen
44 Min.Folge vom 26.04.2021Ab 6
Den Startschuss in Oberschwaben gibt die unkonventionelle Angelika "Geli" Schiffmann ab! Im "Landvogtei bei Geli" im Örtchen Dürnast, etwas außerhalb von Ravensburg, bietet sie schwäbische Hausmannskost an. Was sagen Mike Süsser und die Konkurrenten wohl zum Unikat Geli und ihrem bunten Reich voller Kuriositäten und Trödel?