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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Das "Hotel Grüner Baum" bietet schwäbische Spezialitäten

Kabel EinsFolge vom 27.04.2021
Das "Hotel Grüner Baum" bietet schwäbische Spezialitäten

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Folge vom 27.04.2021: Das "Hotel Grüner Baum" bietet schwäbische Spezialitäten

44 Min.Folge vom 27.04.2021Ab 6

Im gastronomischen Wettstreit geht es heute im "Hotel Grüner Baum" in Bad Waldsee weiter. Küchenmeister Berthold Schmidinger und sein Team wollen mit regionaler sowie internationaler Kochkunst ordentlich Punkte abräumen. Der Familienbetrieb kann sich schließlich auf Tradition berufen! Doch werden sie den kritischen Kollegen und dem Profikoch gerecht?

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