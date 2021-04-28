Im "bi:braud" wird gehoben und modern gekochtJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 28.04.2021: Im "bi:braud" wird gehoben und modern gekocht
44 Min.Folge vom 28.04.2021Ab 6
Heute lädt die gelernte Köchin Alina Bebrout ein, gehobene und modern interpretierte, französische Küche zu genießen! In ihrem Lokal "bi:braud", unweit des bekannten Münster in der Ulmer Altstadt, will sie mit ihren Menüs die Messlatte hoch ansetzen. Werden Kochkunst und Charme beeindrucken können und den goldenen Teller greifbar machen?