Marco's Ingolstadt: Italien neu gedachtJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 20.05.2021: Marco's Ingolstadt: Italien neu gedacht
44 Min.Folge vom 20.05.2021Ab 6
Den klassischen Italiener sucht man im "Marco's Ingolstadt" vergeblich! Der jüngste Gastronom der Runde, der 25-jährige Marco Auernhammer, will heute nicht nur mit exklusivem Ambiente, sondern auch mit gehoben italienischer Kulinarik begeistern. Ob er damit den Wettkampf um den goldenen Teller für sich entscheidet?