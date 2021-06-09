"Waldschänke Killewittchen": Gutbürgerliche deutsche KücheJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 09.06.2021: "Waldschänke Killewittchen": Gutbürgerliche deutsche Küche
44 Min.Folge vom 09.06.2021Ab 6
In Eschweiler betreibt Karina die "Waldschänke Killewitchen". Sie geht diese Woche als einzige Frau ins Rennen um den besten Biker-Treff in der Eifel. Mike Süsser verschafft sich einen Eindruck von Karinas vorwiegend deutscher Küche. Kann sie den Profi mit ihrem Konzept überzeugen?