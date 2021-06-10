Das "Café FahrtWind" will Motorradfahrern eine schöne Zeit bietenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 10.06.2021: Das "Café FahrtWind" will Motorradfahrern eine schöne Zeit bieten
44 Min.Folge vom 10.06.2021Ab 6
Mirkos Lokal lässt Biker-Herzen höherschlagen. Im "Café FahrtWind" begeistert er seine Gäste mit Pizza, Currywurst, Suppen und hausgemachten Kuchen. Mit seiner Liebe zum Detail verleiht er seinem Lokal einen ganz besonderen Look. Hat Mirko am Ende der Woche womöglich die Nase vorn?