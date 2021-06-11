Im "Zu den 4 Winden" wird deutsche Küche aufgetischtJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 11.06.2021: Im "Zu den 4 Winden" wird deutsche Küche aufgetischt
44 Min.Folge vom 11.06.2021Ab 6
Der Eifeler Gastronomie-Wettstreit geht in die letzte Runde. Bernd betreibt seit sieben Jahren sein Lokal "Zu den 4 Winden". Hungrige Biker kommen hier bei Burger und Schnitzel voll auf ihre Kosten. Schafft es Bernd damit bis an die Spitze und fährt im Finale des Biker-Spezials sogar den Sieg ein?