Im "Restaurant Daniel" gibt es gutbürgerliche KücheJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 06.07.2021: Im "Restaurant Daniel" gibt es gutbürgerliche Küche
44 Min.Folge vom 06.07.2021Ab 6
Puristisch, aber keinesfalls langweilig geht es im Dresdner "Restaurant Daniel" weiter. Namensgeber und Koch Daniel Fischer brennt für seinen Job und geht mit unverfälschter Küche "ohne viele Kombis und Experimente" an den Start. Als erfahrener Küchenmeister und Prüfer ist er ein alter Hase, aber wird das auch für die Höchstpunktzahl reichen?