"Johann Restaurant & Elblounge": moderne und regionale KücheJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 07.07.2021: "Johann Restaurant & Elblounge": moderne und regionale Küche
44 Min.Folge vom 07.07.2021Ab 6
Zur Wochenmitte geht's in die besondere Eventlocation "Johann Restaurant & Elblounge". Diese wird von der sympathischen, ehrgeizigen Geschäftsfrau Laura Girke mit Leben gefüllt. Als gelernte Köchin und BWL-Absolventin deckt sie alle Bereiche ab und steht für moderne regionale Küche.