Das "Fire Tiger" kocht vietnamesischJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.07.2021: Das "Fire Tiger" kocht vietnamesisch
44 Min.Folge vom 22.07.2021Ab 6
Traditionell vietnamesische Küche verspricht Nguyen Thanh Luan am vierten Tag der Woche im "Fire Tiger" in Friedrichshain! Der Kampfsport-Fan und leidenschaftliche Gastronom will die Konkurrenz und Mike Süsser mit gesunden Speisen aus der Heimat umhauen. Trifft er den Geschmack der Mitstreiter oder muss er sich heute geschlagen geben?